Путин и Лукашенко прибыли на космодром Восточный

Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный, передаёт РИА Новости. Планируется, что российский и белорусский лидеры сначала с вертолёта осмотрят космодром и инфраструктурные объекты, а затем примут участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов.

После официальных мероприятий ожидается, что Путин и Лукашенко тет-а-тет обсудят двустороннее сотрудничество. Также Путин должен встретиться с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с ообщил , что главы Союзного государства на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Он также добавил, что подписание совместных документов не планируется.

Ожидается, что Александр Лукашенко в ходе визита в Россию встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Минска с этим российским регионом.