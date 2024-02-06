Путин и Карлсон: когда интервью и что расскажет президент?

Фото: Lynne Sladky/AP/TASS

Такер Карлсон

В последние дни все светские хроникеры, похоже, сосредоточились на пребывании в столице известного американского журналиста Такера Карлсона. Бывшей звезды канала FoxNews, уволенного, как считается, под давлением Вашингтона за излишнюю критику Джо Байдена, а ныне пригретого в интернет-пространстве Илона Маска. Складывается впечатление, что все московские хроники отныне вертятся вокруг его фигуры. Карлсон прилетел из Стамбула, Карлсон заселился в отель. Сходил на балет «Спартак» в Большой. Предположительно, отправился в администрацию президента. А главное — все замерли в ожидании интервью нашего президента заезжей знаменитости.

Синдром ухода от Запада

Особый интерес к приезду американской телезвезды объясняется не только тем обстоятельством, что у нас давненько не гостили западные ЛОМы. Между тем сколько бы ни говорили о повороте на Восток, но цитируем мы в основном американские и западноевропейские газеты. И следим, пусть и на расстоянии, за новинками Голливуда, а не китайских фильмов.

Экономически и частично политически страна уже как бы на Востоке, но информационной и культурологической пуповиной мы все еще крепко связаны с Западом. Вернее — романо-германским миром. Несколько столетий просто так в архив не сдашь. Впрочем, и по ту сторону баррикады те же проблемы: отменить русскую культуру не получается. Даже оголтелый Борис Джонсон объявляет себя русофилом.

А потому Такер Карлсон воспринимается общественностью уже не как журналист и интервьюер с мировым именем. А как человек, который прорвал границу непонимания. Сам приезд уже стал значительным информационным поводом, а уж подготовка интервью с Владимиром Путиным — это выход на многомиллионную аудиторию в США и на Западе в целом. А потому любое телодвижение журналиста воспринимается как преддверие важного события.

Для кого Такер предатель

Демократические леваки за океаном уже объявили Карлсона предателем. Притом что он прибыл в страну, с которой США не разорвали дипотношения. Значит, и там понимают: если интервью состоится, то по всему миру его разорвут на цитаты. А Трамп заявит, что следующим, кто поговорит с глазу на глаз с Путиным, будет он. Но уже после победы на ноябрьских выборах.

Между тем интервью с главой государства — вещь не простая, требующая различных предварительных согласований. Причем не столько вопросов для обсуждения, сколько чисто процедурных нюансов. Где интервью записывать, в каком форме (вариант — беседа без галстуков), сколько времени будет отведено для беседы.

Наконец, возможно, для интервью придется прилететь еще раз, например, ближе к нашим выборам. Еще позавчера Дмитрий Песков утверждал, что в распорядке президента не запланировано интервью с иностранным журналистом. Но процесс подготовки явно запущен.

А если это вице-президент

Не следует забывать, что очень часто такие интервью бывают еще и неким посланием определенным политическим кругам в Америке. Тем более что в частных беседах тот же Такер Карлсон сможет выразить свои личные впечатление от такой встречи.

Кроме того, ходили слухи, что Дональд Трамп может предложить Карлсону пост вице-президента. Сторонники Трампа уже даже предвкушали, как Такер выйдет на дебаты с Камиллой Харрис и уничтожит ее. Но ведь помимо вице-президента есть и другие посты в администрации. Например, представителя Белого дома по связям с общественностью. Так что интервью может стать еще и значительным предварительным контактом.

А пока американцы уже начали присылать Карлсону вопросы, ответы на которые они хотели бы услышать от Владимира Путина.

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