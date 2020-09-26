Путин и глава РАН обсудили работу академии по борьбе с COVID-19

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На территории России во время роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа может не понадобиться введение всеобщего карантина. В стране будет необходимо принять локальные меры. С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости можно расценивать как продолжение первой волны пандемии, а не начало второй. Как подчеркнул Клюге, с апреля по июнь наблюдалось снижение уровня распространения COVID-19. И причиной...