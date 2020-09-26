Путин и глава РАН обсудили работу академии по борьбе с COVID-19

Российский лидер Владимир Путин провёл в Сочи встречу с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Главной темой беседы стало противодействие коронавирусу.
Что по поводу работы академии по борьбе с COVID? — спросил Путин.
Сергеев рассказал Путину, что в работе есть проблемы научного характера и касаются они фундаментальных вопросов.
Я хотел представить вам несколько наиболее крупных достижений прошлого года, но понятно, что ситуация в этом году существенным образом изменилась, и, наверное, я обязан вам рассказать о том, каким образом академическая наука у нас в стране участвует в борьбе с COVID-19. Я расскажу о том, какие у нас есть интересные результаты по тест-системам, вакцинам и препаратам, — сказал глава РАН.
После этого Сергеев попросил президента о поддержке со своей стороны. Кроме того, Путин и Сергеев затронули вопрос реализации государственной научно-технической политики.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин пообещал молдавским аграриям помощь на 500 млн рублей.
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