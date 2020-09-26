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Путин и глава РАН обсудили работу академии по борьбе с COVID-19

17:54, 28 сентября 2020
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский лидер Владимир Путин провёл в Сочи встречу с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Главной темой беседы стало противодействие коронавирусу.

Что по поводу работы академии по борьбе с COVID? — спросил Путин.

Сергеев рассказал Путину, что в работе есть проблемы научного характера и касаются они фундаментальных вопросов.

Я хотел представить вам несколько наиболее крупных достижений прошлого года, но понятно, что ситуация в этом году существенным образом изменилась, и, наверное, я обязан вам рассказать о том, каким образом академическая наука у нас в стране участвует в борьбе с COVID-19. Я расскажу о том, какие у нас есть интересные результаты по тест-системам, вакцинам и препаратам, — сказал глава РАН.

После этого Сергеев попросил президента о поддержке со своей стороны. Кроме того, Путин и Сергеев затронули вопрос реализации государственной научно-технической политики.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин пообещал молдавским аграриям помощь на 500 млн рублей. 

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