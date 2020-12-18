Путин и члены Совбеза обсудили угрозы нацбезопасности, связанные с ИИ

https://static.news.ru/photo/fe61ca9a-4139-11eb-bc54-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза борьбу с угрозами национальной безопасности. Они могут быть связаны с использованием искусственного интеллекта иностранными вооружёнными силами.

Открывая совещание, Путин обратил внимание, что эта тема является чрезвычайно важной. Он назвал этот вопрос чувствительным.

Речь идёт о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, которые связаны с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих мировых армиях, — сказал глава государства.

В начале декабря российский лидер выступил на заседании международной онлайн-конференции, посвящённой ИИ. Путин назвал искусственный интеллект новой вехой в развитии человечества, отметив при этом, что для него стоит разработать морально-нравственный кодекс работы. По мнению президента, не стоит ограничиваться административными и законодательными ограничениями.

Между тем, как ранее писал NEWS.ru, в Евросоюзе рассмотрели возможность дать искусственному интеллекту право убивать. Специалисты Европейского парламента в новом докладе комитета по юридическим вопросам сформулировали отношение к применению искусственного интеллекта при разработке вооружения и военной техники.

Позиция экспертов заключается в том, что решение об открытии огня в каждом конкретном случае должен принимать не робот, а человек. Кроме того, у оператора должна быть возможность вносить корректировки в действие алгоритмов или отключать их.