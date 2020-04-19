Путин давал советы по улучшению Aurus

https://static.news.ru/photo/cb97a97e-824c-11ea-870c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин активно использует автомобиль представительского класса Aurus, произведённый в РФ, и ранее он давал рекомендации по его улучшению. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он отметил, что в первую очередь они касались технической работы автомобиля.

С учётом того, что Владимир Владимирович стал активно использовать Aurus, первое время он давал также рекомендации по своим направлениям, которые он считал правильным изменить. Он даёт всегда правильные рекомендации, которые оперативно исполняются, но вот уже, честно говоря, давно не спрашивал, значит, всё нравится и всё работает качественно, — отметил Мантуров.

Aurus — новая российская марка автомобилей класса люкс. На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин. Ориентировочная цена на Aurus начинается с 10 млн рублей.

Ранее министр рассказал, что первые серийные Aurus будут переданы клиентам уже в марте 2021 года, писал NEWS.ru.