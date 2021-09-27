Путин дал российское гражданство немецкому режиссёру Фраю

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Президент РФ Владимир Путин дал гражданство немецкому режиссёру Хансу-Йоахиму Фраю, к книге которого «Научиться любить Россию» он написал предисловие. Помимо него российское гражданство получат ещё несколько лиц. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии, — говорится в указе.

Ханс-Йоахим Фрай — немецкий менеджер в сфере культуры, режиссёр. Он является режиссёром-постановщиком «Сириуса» — Фонда «Талант и успех», а также советником генерального директора Государственного академического Большого театра России.

Примерно три года назад Фрай выпустил книгу «Научиться любить Россию», предисловие к которой написал Владимир Путин. В Германии она вошла в список наиболее популярной литературы.

Ранее МВД России предложило жителям ДНР и ЛНР принять участие в госпрограмме по переселению соотечественников, сообщается на сайте ведомства. Подготовленный проект даст возможность получить свидетельство участника программы на территории РФ.