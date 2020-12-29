Путин дал поручение создать городской автобус на водородном топливе

https://static.news.ru/photo/25933964-4a95-11eb-bb5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2023 году создать городской автобус на водородном топливе.

Наши планы, в целом мы уже их достаточно «разогнали» в хорошем смысле этого слова, — планы использования газомоторного топлива. Необходимо обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе, — цитирует ТАСС главу государства, который провёл по видеосвязи встречу с премьером Михаилом Мишустиным.

Также Владимир Путин рассказал, что в России скоро появится новое 10-тонное судно на воздушной подушке «Хаска», которое можно будет использовать круглогодично, в том числе в труднодоступных районах. А в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн. Президент выразил надежду, что эти транспортные средства будут использованы для «сшивания» территории, чтобы не было населённых пунктов, до которых невозможно добраться. Глава государства добавил, что гордится достижениями отечественных судостроителей.

Ранее стало известно, что арктические кухни-вездеходы появятся в российской армии. Новинка может передвигаться по болотам и снежной целине, что поможет обеспечивать солдат горячей едой даже в труднодоступных местах. Конструкция состоит из специальной столовой, кухни и подвижного хранилища для продуктов. Её создали на основе двухзвенных вездеходов Д-30 с широкими гусеницами. В этом комплексе будет современное оборудование, где можно приготовить хлебобулочные изделия, супы, каши. Кухня сможет работать при температуре ниже 50 градусов по Цельсию, писал NEWS.ru.