Путин дал четкий знак Западу и Востоку, кто для него важней

Фото: Фото: Сергей Бобылёв, ТАСС/Kremlin.ru

Изначально было очевидно, что, помимо конфликта на Украине, президент России Владимир Путин найдет возможность посвятить часть своей пресс-конференции глобальным международным отношениям. А главное, хорошо известно мастерство президента фиксировать важнейшие позиции, что называется, не в лоб, а тонкими намеками. И такой подход к сложным международным проблемам подтвердился и на этот раз.

Нет, сначала «Синьхуа»

Думаю, этот эпизод станет еще предметом самого углубленного анализа. Корреспондентка New York Times привлекла внимание пресс-секретаря президента, и когда уже Дмитрий Песков готов был дать ей возможность задать вопрос, неожиданно роль модератора примерил на себя президент. Он попросил предоставить в первую очередь слово представителю китайского государственного агентства «Синьхуа».

Китайский журналист задал традиционный вопрос о развитии российско-китайских отношений. Но и без обсуждения этого вопроса всем стало ясно, кто для современной России важнее в этом мире. Одной поправкой своего пресс-секретаря Владимир Путин расставил важнейшие акценты, выделил приоритет своего внешнеполитического курса.

Фото: Kremlin.ru Журналист агентства «Синьхуа» Хэ Хуан во время программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином Дворе

Американскую журналистку также не забыли. Она поинтересовалась судьбой своего коллеги Гершковича, арестованного по постановлению суда по подозрению в шпионаже. Президент в очередной раз разъяснил Америке, что вопрос обмена заключенными обсуждается с Вашингтоном, но необходимо, чтобы и американцы услышали нашу позицию. Но диалог по этой проблеме продолжается.

Не уверен, что о судьбе излишне любопытного журналиста американцы услышали что-то новое. А вот способ Путина расставить политические приоритеты явно вызовет за океаном резонанс.

Мы Европе не враги

Когда французский журналист спросил о причинах охлаждения отношений Франции и России, то ответ нашего президента также выглядел весьма продуманным. Владимир Путин напомнил, что с коллегой Эммануэлем Макроном у него были хорошие деловые отношения, они обменивались визитами. Но отношения прервались отнюдь не по инициативе Москвы. Причем, отталкиваясь от осложнений с Парижем, Путин очень спокойно, без резкой антизападной риторики коснулся в целом отношений с Западом.

Президент дал ясно понять, что наша страна не может быть врагом Европе. Даже несмотря на обострившиеся не по нашей вине противоречия. В некотором смысле это было приглашение к новому диалогу. Притом что в Москве понимают, как будет непросто вернуться за стол переговоров со странами, явно утратившими значительную часть своего суверенитета. Потому немцы и вынуждены ныне платить за газ на 30% больше, отказавшись от части наших поставок.

Фото: Kremlin.ru

Но сближение, видимо, возможно в рамках многосторонних переговоров вокруг урегулирования украинского конфликта. Но до этого этапа путь явно не близкий. Как отметил президент: «Не мы эти отношения портили!»

СНГ — живой организм

Вопреки ожиданиям, президент не касался вопросов развития сотрудничества в рамках БРИКС, а вот проблемы СНГ были обозначены четко. Владимир Путин остановился на том, что это добровольное объединение, такое как и ЕврАзЭС. В рамках такой кооперации активно участвуют страны, понимающие свою выгоды от такого сотрудничества. А потому если нынешнее молдавское руководство, возглавляющее практически беднейшую страну Европы, намерено выйти из СНГ — это его выбор. Вот только в Молдавии будут проблемы не только с более дорогим газом, но и со сбытом ее сельскохозяйственной продукции. Но это также последствия утраты суверенитета.

Впрочем, проживающий ныне в Италии некогда главный пропагандист Киева Алексей Арестович четко привел смысловые различия между Москвой и Киевом: «Мы называем русских орками, а Путин повторяет, что русские и украинцы — один народ». Но мы открыты к любым контактам и переговорам. И верим, что и другие страны откроются.

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