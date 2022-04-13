Путин анонсировал строительство объектов Северного широтного хода

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Если бы Россия не сработала на упреждение и не начала специальную военную операцию первой, то вооружённый конфликт всё равно бы случился, только её противником стало бы НАТО, рассказал «ПолитЭксперту» директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Он считает, что началом спецоперации Москва предотвратила ядерную войну с Западом и спасла жизни миллионов людей.

По словам политолога, если Москва не начала бы спецоперацию, то существовало бы два сценария развития событий. По самому «благоприятному» из них, Украина начала бы геноцид жителей Донбасса, чем спровоцировала бы...