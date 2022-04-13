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Россия

Путин анонсировал строительство объектов Северного широтного хода

Путин: стройка железнодорожных объектов Северного широтного хода начнётся в 2022 году
13:21, 13 апреля 2022
Путин анонсировал строительство объектов Северного широтного хода Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Активное строительство железнодорожных объектов Северного широтного хода должно начаться уже в 2022 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости. Он добавил, что их запуск позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб).

Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб. И это принципиально важно с учетом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов, — сказал Путин.

В середине марта на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина стало известно, что в связи с ухудшением экономической ситуации правительство России приостановило строительство Северного широтного хода. Сообщалось, что с финансированием проекта возникли сложности.

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