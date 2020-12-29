Путин анонсировал появление в России нового вездехода «Хаска»

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Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин. Нововведение касается как физических лиц, так и предпринимателей.

Сейчас столкнуться с такой ситуацией можно, если кредитная организация не получила подтверждающие добросовестность клиента документы или сочла ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны ничего объяснять, из-за...