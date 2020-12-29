Путин анонсировал появление в России нового вездехода «Хаска»

https://static.news.ru/photo/af0eaf10-4a91-11eb-b1d9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России скоро появится новое судно на воздушной подушке «Хаска», которое можно будет использовать круглогодично, в том числе в труднодоступных районах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
Появится 10-тонное судно на воздушной подушке. Называется «Хаска». Его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах РФ, причём круглогодично. Это судно для грузоперевозок. А в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн, — цитирует РИА Новости главу государства.
Президент выразил надежду, что эти транспортные средства будут использованы для «сшивания» территории, чтобы не было населённых пунктов, до которых невозможно добраться.
Путин добавил, что гордится достижениями отечественных судостроителей.
Ранее стало известно, что арктические кухни-вездеходы появятся в российской армии. Новинка может передвигаться по болотам и снежной целине, что поможет обеспечивать солдат горячей едой даже в труднодоступных местах. Конструкция состоит из специальной столовой, кухни и подвижного хранилища для продуктов. Её создали на основе двухзвенных вездеходов Д-30 с широкими гусеницами. В этом комплексе будет современное оборудование, где можно приготовить хлебобулочные изделия, супы, каши. Кухня сможет работать при температуре ниже 50 градусов по Цельсию, писал NEWS.ru.