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Песков: Путин 31 марта проведёт совещание по развитию авиаотрасли

13:22, 31 марта 2022
Песков: Путин 31 марта проведёт совещание по развитию авиаотрасли Президент РФ Владимир Путин Фото: Sergey Guneev/Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин проведёт в четверг, 31 марта, ранее перенесённое совещание по развитию авиаотрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что совещание об авиаперевозках начнётся после 14:00 и пройдёт в режиме видеоконференции.

В открытой части будет вступительное слово президента, оно будет весьма обширным. Основная часть по понятным причинам будет закрытой. Основными докладчиками будут Савельев и Мантуров, — сказал Песков. 

Пресс-секретарь Кремля добавил, что тема на переговорах очень сложная и чрезвычайно актуальная.

Он добавил, что у Путина на 31 марта запланированы телефонные переговоры с международными собеседниками и что в течение дня глава российского государства проведёт ряд встреч непубличного характера.

Песков также сообщил, что Путину были представлены проработанные механизмы перехода к оплате российского газа за рубли, которые будут обнародованы в ближайшее время. Он отметил, что это может быть сделано до конца дня.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

В конце февраля ЕС запретил российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства для авиакомпаний 36 стран.

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