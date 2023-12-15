Путь к Победе, крах 47-й ОМБр: ситуация в Марьинке и Авдеевке 15 декабря «Рыбарь»: ВС РФ закрепляются в Марьинке и создают условия для выхода к Победе

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы ВС РФ продвигаются к поселку Победа к югу от Марьинки, элитная 47-я механизированная бригада ВСУ отчаянно пытается остановить наступление российских военных в Авдеевке. Что известно о ситуации к вечеру 15 декабря?

Что происходит в Марьинке и у Победы 15 декабря

Как сообщал утром Telegram-канал «Рыбарь», российские войска закрепляются в Марьинке и создают плацдарм для продвижения к населенному пункту Победа.

«В Марьинке ВС России закрепляются на занятых позициях, расширяют зону контроля южнее города, стараясь создать условия для выхода к населенному пункту Победа. Предстоит занять высоты и опорные пункты врага», — писал ресурс.

Согласно данным Telegram-канала «НгП раZVедка», подразделения ВС РФ продвинулись в северо-западной части Марьинки. На трассе в направлении Победы идут бои, подчеркивается в публикации.

«Наши подразделения продвинулись в северо-западной части населенного пункта Марьинка на участке шириной до 850 м на глубину до 450 м. Юго-западнее Марьинки идут бои вдоль трассы О0532 в направлении населенного пункта Победа. Здесь линия фронта без изменений», — сообщает «НгП раZVедка».

Telegram-канала Colonelcassad подтверждает продвижение ВС РФ в северо-западной части Марьинки.

По данным ресурса, ВС РФ продвинулись в направлении Победы.

«За прошедшие сутки российские войска еще немного продвинулись в северо-западной части Марьинки, продолжая додавливать последние опорные пункты ВСУ на окраине города. Также ВС РФ продолжают атаки на позиции ВСУ в поселке Победа к югу от Марьинки и имеют там некоторое продвижение», — пишет Colonelcassad.

Политик Олег Царев сообщает о продвижении российских войск вдоль водохранилища в Марьинке и локальных успехах у Победы.

«В Марьинке ВС России закрепляются на окраинах города и продолжают движение вперед вдоль водохранилища. Юго-западнее Марьинки вновь есть локальные успехи у Победы. На этом участке нашим военным еще предстоит вести бои за ключевые высоты», — пишет он в своем Telegram-канале.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: МО Украины

Что происходит у Авдеевки

Telegram-канал WarGonzo утром сообщал, что ВС РФ имеют тактическое продвижение в районе населенных пунктов Степное и Бердычи на Авдеевском направлении.

«Российские войска атаковали в направлении Тоненького, со стороны промзоны юго-восточнее Авдеевки, на коксохимический завод к северо-востоку, в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Бердычей. На последних двух перечисленных участках есть тактическое продвижение», — докладывал ресурс.

По информации «НгП раZVедка», российские бойцы закрепились в лесополосе западнее железной дороги под населенным пунктом Степовое.

«Севернее Степового бойцы армии России закрепились в лесополосе западнее железной дороги. Продвижение на участке шириной до 920 м. В самом населенном пункте без изменений», — пишет Telegram-канал.

ВС РФ атакуют позиции украинской армии при помощи тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» на юге Авдеевки, добавляет ресурс.

«На южных окраинах Авдеевки и в районе СНТ „Виноградники“ наши тигры сосредоточились на уплотнении матчасти и живой силы противника, в том числе с применением ТОС-1А», — отмечается в публикации.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что ВКС России атаковали тыловые позиции ВСУ на Авдеевском направлении, применив ФАБ.

«Сообщается о работе фронтовой авиации ВКС РФ. Самолеты ВКС России точно ударили по тыловым позициям врага, применив УФАБ-250 и УФАБ-500. Удары были нанесены без захода в зону действия вражеской ПВО», — докладывает ресурс.

В то же время ВСУ готовятся к штурму и стягивают резервы в Авдеевку, пишет Олег Царев. Российская армия же в связи с погодными условиями активизировала работу «Солнцепеков».

«Продолжается операция по окружению Авдеевки. Противник тоже готовится к штурму, активно стягивает резервы. На южном фланге линия боевых действий без изменений. Гололед затрудняет движение техники. В связи с этим атаки на земле замедлились. Российская армия активизировала работу ТОС. На северном фланге вооруженные силы России продвигаются широким фронтом в сторону Новокалиново и Бердычей. У Точмаша российская пехота существенно продвинулась вдоль ж/д путей. Из Степового сообщают, что примерно две трети села находится под контролем нашей армии, как и посадки вокруг. Севернее Степового наши закрепились западнее ж/д путей», — сообщает Царев в своем Telegram-канале.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Запад хоронит элитную 47-ю бригаду ВСУ «Магура» в Авдеевке

Военкор KP.RU Александр Коц процитировал часть материала американского издания Military Watch Magazine о ситуации с 47-й механизированной бригадой ВСУ в Авдеевке. Как пишет западное СМИ, элитное подразделение окружено и испытывает острую нехватку боеприпасов.

«Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, дислоцированная в городе Авдеевка Донецкой области, окружена и сталкивается с растущей нехваткой боеприпасов, о чем говорится в множестве сообщений украинских и западных источников. По информации британцев, бригада должна была атаковать российские подразделения до того, как та соединится со штурмовым пехотным подразделением на северном фланге Авдеевки, но не смогла этого сделать из-за нехватки боеприпасов. Газета Times назвала попытки бригады остановить наступление российских сил в Авдеевке „отчаянными“, отметив, что их провал усиливает ощущение „неизбежного краха“ украинских позиций и рассеивает надежды на то, что им удастся предотвратить еще одну победу России до новогодних праздников», — цитирует Коц Military Watch Magazine в своем Telegram-канале.

Минобороны России эти данные не комментировало.

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