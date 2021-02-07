Пушков заявил о тоталитарной революции в США

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Соединённые Штаты сегодня столкнулись с тоталитарной революцией, полагает российский сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», объявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем единую «правильную» мысль — это и есть признаки такой революции, — написал он в Telegram.

Все эти события и веяния в американском государстве, сопровождающиеся сносом памятников, ненавистью к собственной истории и блокировкой президентских аккаунтов в соцсетях ведут страну в антиутопию, уверен Пушков.

Ранее NEWS.ru писал, что Пушков предложил перенести Статую Свободы и Trump Tower в украинский Нью-Йорк — посёлок Новгородское в Донбассе, который по решению властей Украины был переименован на манер американского мегаполиса. В Раде уверяют, что это историческое название населённого пункта, которое посёлок носил до 1951 года.

Российский сенатор сравнил населённый пункт с Нью-Васюками из книг Ильфа и Петрова, а российские СМИ отметили главную достопримечательность украинского Нью-Йорка — фенольный завод.