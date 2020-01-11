https://static.news.ru/photo/7788101e-34b1-11ea-a50b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о том, что США несут долю ответственности за сбитый пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова сенатора в эфире телеканала «Россия 24».

Я считаю, что Соединённые Штаты несут свою долю ответственности за эту трагедию. Этого, конечно, никогда не признают в Киеве, никогда не признают в Вашингтоне. Но это, безусловно, так, — процитировали Алексея Пушкова в ТАСС.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты опасны тем, что создают ситуации, приводящие к обмену военными ударами, и провоцируют военные конфликты.

А как может начаться война? Вот так она и может начаться. Одна сторона совершает враждебное действие, отправляет ракету. Другая сторона отвечает. И потом у оператора есть 10 секунд, чтобы принять решение, что это такое летит над Тегераном: крылатая ракета или самолёт. Он принимает неверное решение. Вот так начинаются войны. Так может начаться и ядерная война, в принципе, — привели слова Алексея Пушкова в ТАСС.

Он отметил, что, прежде чем оценивать ситуацию, важно понимать, как она произошла, и только после этого искать виновного.

Мы должны видеть, что к этому привела вот эта крайне напряжённая атмосфера, которая была создана ракетным ударом Соединённых Штатов, — сообщил Алексей Пушков.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Пушков сообщил, что поставщик оружия не несёт ответственности за его использование, поэтому Россия не может быть виновной в трагедии с украинским самолётом.