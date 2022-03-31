Пушков призвал избавить российские веб-платформы от «грехов» западных копий

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Замглавы МВД России Игорь Зубов предупредил о возможности проникновения в Россию экстремистов и преступников с территории Украины, передаёт РИА Новости. По его словам, на границе размещены сотрудники спецслужб, которые пресекают попытки злоумышленников въехать на территорию России, однако вероятность проникновения всё равно существует.

Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана. <…> Угроза такая есть, — заявил он. Зубов пояснил, что во время...