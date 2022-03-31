Пушков призвал избавить российские веб-платформы от «грехов» западных копий
Никита Чайка
Никита Чайка
14:52, 31 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские интернет-платформы, получившие возможность для роста после ухода иностранных IT-гигантов, не должны быть скопированы по образу зарубежных конкурентов: необходимо их избавить от «грехов» западных аналогов, заявил на заседании комиссии на тему развития российских платформ в условиях конфликта с глобальными интернет-компаниями председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщила «Российская газета». Сенатор добавил, что необходимо внимательно следить за их содержимым.
Они должны развиваться как удобные и полезные инструменты для наших граждан, но мы должны следить за тем, чтобы они не превращались в реплику западных платформ со всеми их прикрытыми разговорами о свободе слова, токсичными или противоправными элементами, — заявил сенатор.
Ранее Тверской суд Москвы официально признал, что компания Meta (деятельность в России запрещена) нарушает права граждан и несёт угрозу конституционному строю РФ. В решении суда также отмечается, что Мeta признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также к изменению основ конституционного строя. При этом россияне могут и далее пользоваться Facebook и Instagram (деятельность в России запрещена), если речь не идёт об участии в запрещённой законом деятельности.