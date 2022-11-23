Пушков рассказал о брошенном Маском вызове Пушков: политика Маска в Twitter бросает вызов «либеральной диктатуре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Политика американского предпринимателя Илона Маска в Twitter бросает вызов «либеральной диктатуре в мире соцсетей». Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал позицию владельца Twitter относительно блокировки пользователей.

Ранее Маск заявил, что под его руководство социальная сеть прекратила блокировать даже «крайне левые аккаунты», которые «извергают абсолютную ложь». Он подчеркнул, что не отправил в бан даже агентство Associated Press «с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу».

По сути, какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей, — написал Пушков.

Он также заявил, что бывший руководитель Twitter Джек Дорси, заблокировавший аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, продвигал «только ультралиберальную повестку», в связи с чем превратил соцсеть «в инструмент идейной диктатуры». По мнению Пушкова, наблюдая за происходящим в Twitter сейчас, Дорси должен испытывать «рвотные позывы».

Ранее Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разблокировать аккаунт Трампа. За сутки в опросе приняли участие более 15 млн пользователей: 51,8% высказались за то, чтобы экс-президенту США восстановили аккаунт.

После этого Twitter разблокировал его страницу в соцсети. Она отображается со всеми прежними публикациями политика. Меньше чем за сутки на страницу подписалось более 50 млн пользователей.

Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован администрацией соцсети из-за публикаций, посвященных атаке на Капитолий в января 2021 года. Тогда активисты пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.