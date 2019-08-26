Сенатор Алексей Пушков заявил, что жители Грузии начали осознавать последствия недавней антироссийской кампании. Он напомнил, что из-за сокращения туристического потока из России страна уже потеряла по меньшей мере $60 млн.
Член Совета Федерации отметил, что за сложившуюся ситуацию грузины должны благодарить собственные власти.
Пусть грузины благодарят за это свои власти, своих радикалов и своих Катамадзе, — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter.
Пушков также призвал граждан Грузии вспомнить пословицу про колодец, в который не стоит плевать, так как вода из него может понадобиться.
В Грузии начали осознавать последствия недавней антироссийской кампании: страна уже потеряла как минимум 60 млн долл от сокращения потока туристов из России. Пусть грузины благодарят за это свои власти, своих радикалов и своих катамадзе. И вспомнят пословицу: не плюй в колодец...
Как ранее писал News.ru, в конце июня Тбилиси начались антироссийские акции. Президент России Владимир Путин в целях обеспечения безопасности россиян с 8 июля запретил прямое авиасообщение между двумя странами. В результате только в июле из-за сокращения туристического потока из РФ Грузия, по данным Национальной администрации туризма (НАТ) республики, потеряла как минимум $44 млн.