https://static.news.ru/photo/ef19e128-c7df-11e9-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

Сенатор Алексей Пушков заявил, что жители Грузии начали осознавать последствия недавней антироссийской кампании. Он напомнил, что из-за сокращения туристического потока из России страна уже потеряла по меньшей мере $60 млн.

Член Совета Федерации отметил, что за сложившуюся ситуацию грузины должны благодарить собственные власти.

Пусть грузины благодарят за это свои власти, своих радикалов и своих Катамадзе, — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter .

Пушков также призвал граждан Грузии вспомнить пословицу про колодец, в который не стоит плевать, так как вода из него может понадобиться.

В Грузии начали осознавать последствия недавней антироссийской кампании: страна уже потеряла как минимум 60 млн долл от сокращения потока туристов из России. Пусть грузины благодарят за это свои власти, своих радикалов и своих катамадзе. И вспомнят пословицу: не плюй в колодец... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 26, 2019

Как ранее писал News.ru, в конце июня Тбилиси начались антироссийские акции. Президент России Владимир Путин в целях обеспечения безопасности россиян с 8 июля запретил прямое авиасообщение между двумя странами. В результате только в июле из-за сокращения туристического потока из РФ Грузия, по данным Национальной администрации туризма (НАТ) республики, потеряла как минимум $44 млн.