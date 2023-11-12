Пушков оценил выступление Рамасвами на дебатах кандидатов в президенты США Пушков: Рамасвами унизил нападавшую на РФ кандидата в президенты США Хейли

Фото: Robert Hanashiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вивек Рамасвами

Американский политик и предприниматель Вивек Рамасвами на предвыборных дебатах кандидатов в президенты США «публично уничтожил» свою соперницу Никки Хейли, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор особенно выделил слова Рамасвами о том, что ненавидящая Россию Хейли напоминает ему «Дика Чейни на восьмисантиметровых каблуках».

[Рамасвами] размазывал Хейли, сравнивая ее с мало популярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала, — написал Пушков.

Пушков назвал Рамасвами ярким и нестандартным политиком, который сильно отличается как от демократов, так и от республиканцев. По его словам, представителей американского истеблишмента «словно штампуют на 3D-принтере».

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий назвал Рамасвами интересным политиком, но заявил, что у него практически нет шансов стать главой государства. По его мнению, кандидат в президенты США говорит то, что нравится американской молодежи,