https://static.news.ru/photo/4fb63b0e-c7ee-11e9-9285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего, что над Донецком в скором времени будет развеваться украинский флаг.

Член Совета Федерации отметил, что в слова бывшего лидера украинского государства «уже никто не верит».

Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам, — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter .

Пушков подчеркнул, что власти Украины продолжают придерживаться такой линии поведения, чтобы жители Донецка и Луганска даже мысли не допускали о флаге страны над своими городами.

Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам. А в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 26, 2019

Как писал News.ru, Пётр Порошенко заявил, что Украина не перестанет бороться «за возвращение украинского Донецка».