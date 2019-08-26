Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего, что над Донецком в скором времени будет развеваться украинский флаг.
Член Совета Федерации отметил, что в слова бывшего лидера украинского государства «уже никто не верит».
Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам, — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter.
Пушков подчеркнул, что власти Украины продолжают придерживаться такой линии поведения, чтобы жители Донецка и Луганска даже мысли не допускали о флаге страны над своими городами.
Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам. А в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом.