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В октябре 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве составила 89 тысяч 129 рублей. Это почти на 10 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (79 тысяч 151 рубль). С соответствующими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Таким образом, средняя зарплата в столице за год выросла более чем на 12%. Ранее NEWS.ru писал, что большинство работодателей в наступившем году хотят повысить зарплаты своим сотрудникам. Согласно результатам исследования,...