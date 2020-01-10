https://static.news.ru/photo/be39dbd4-340a-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, зачем США нужны экономические санкции против Ирана. Об этом сообщила газета «Известия».
Цель США — лишить бюджет Ирана доходов от экспорта и добиться экономического удушения страны, — сообщил политик на своей странице в Twitter.
Он отметил, что санкции коснуться практически всех экономических отраслей Ирана: производства стали, меди, алюминия и других.
Алексей Пушков подчеркнул, что несмотря на видимый отказ от войны, страны продолжают быть «смертельными врагами».
Новые санкции США коснутся почти всей экономики Ирана - производства стали, алюминия, меди, ряда других отраслей. Цель США - лишить бюджет Ирана доходов от экспорта и добиться экономического удушения страны. Ни одна из сторон не хочет войны, но они остаются смертельными врагами.