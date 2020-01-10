Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, зачем США нужны экономические санкции против Ирана. Об этом сообщила газета «Известия».

Цель США — лишить бюджет Ирана доходов от экспорта и добиться экономического удушения страны, — сообщил политик на своей странице в Twitter.

Он отметил, что санкции коснуться практически всех экономических отраслей Ирана: производства стали, меди, алюминия и других.

Алексей Пушков подчеркнул, что несмотря на видимый отказ от войны, страны продолжают быть «смертельными врагами».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво», отказавшись от военных действий в отношении Ирана, и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.

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