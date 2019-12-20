https://static.news.ru/photo/47937a1c-24c9-11ea-b820-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который назвал агентство Sputnik «средством пропаганды».

Политик отметил, что в международном законодательстве не содержится такого понятия и усомнился в правильном понимании эстонскими властями термина «верховенство закона». Пушков назвал «абсолютно несостоятельной и комичной» правовую деятельность агентства на основе субъективного мнения.

Комментируя упоминание Рейнсалу о недопуске журналистов Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне, Пушков заявил, что это было решение организаторов мероприятия, а не какой-то международной организации ЕС. Оно не имеет правовой основы и свидетельствует только о нарушении принципа свободы слова и информации.

Ссылка на произвольные действия британских властей абсолютно в правовом отношении ничем не подкрепляет позицию эстонского правительства по отношению к Sputnik, — цитирует сенатора ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал опасным прецедентом угрозы эстонской стороны ввести санкции против журналистов агентства. Он допустил, что это может стать началом цепной реакции по всей Европе.