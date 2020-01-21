https://static.news.ru/photo/c98ce760-3cc0-11ea-9d1c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил сообщение главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизаветы Ясько о том, что Киев не желает сотрудничать в организации с Россией.

Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ трендсеттерами (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европы не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии, — отметил сенатор в своём Twitter.

Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде - меньше агрессии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 21, 2020

Осенью 2019 года украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения представителей России.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Пушков высмеял решение Украины о возвращении делегации страны в ПАСЕ.