Пушилин заявил о взятии поселка Верхнее Водяное рядом с Донецком

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что российские силы взяли под контроль поселок Верхнее Водяное вблизи Донецка. По его словам, в настоящее время наступление идет активно, но предстоит еще много работы. Он указал на упрямство Киева, не признающего потери. Пушилин добавил, что ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Марьинка на окраине Донецка.

Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов. Работы много, наступление идет активно, — сказал Пушилин.

Он отметил, что населенный пункт Верхнее Водяное является стратегическим для военных.

Военный корреспондент Ярем ранее сообщил, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заняли станцию Соль под Артемовском и прилегающий к ней одноменный поселок. По словам журналиста, Соль является важным транспортным узлом, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между двумя крупными узлами обороны ВСУ — Бахмутом и Северском. По его мнению, взятие Соли положительно скажется на наступлении на северные окраины Артемовска. В Минобороны данную информацию пока не подтверждали.