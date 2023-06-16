Пушилин раскрыл детали боя, упомянутого Путиным на ПМЭФ Пушилин: упомянутый Путиным бой на Времевском выступе идет предсказуемо

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Бой на Времевском выступе, о котором 16 июня упомянул президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023, развивается абсолютно предсказуемо, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, Вооруженные силы России держат ситуацию под контролем.

По последней информации, ситуация развивается абсолютно предсказуемо, наши подразделения ситуацию стабилизируют. Бой еще в полной мере не закончен, — сказал врио главы ДНР.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что на текущий момент ВСУ предпринимается очередная попытка контрнаступления на Времевском направлении. Он отметил, что противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков.

Президент подчеркнул, что потери ВСУ по сравнению с российской армией очень большие — 10 к 1 — и исключил шансы украинских военных на успех.

Ранее Пушилин заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, чтобы помешать российским подразделениям продолжить наступление. Противник использует соседние поля для переброски резервов, отметил он.