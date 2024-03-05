Пушилин рассказал, как в ДНР пройдут выборы президента РФ Глава ДНР Пушилин: на выборах президента будут дополнительные меры безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике выборы президента пройдут с обеспечением дополнительных мер безопасности, заявил NEWS.ru глава региона Денис Пушилин. Он также отметил, что проголосовать смогут и жители Авдеевки, имеющие гражданство РФ.

Выборы президента РФ в ДНР организованы почти так же, как и в любом другом субъекте Федерации. За исключением дополнительных мер безопасности и организации предварительного голосования в особо обстреливаемых и опасных районах. Оно началось 25 февраля. <...> В голосовании могут принять участие жители Авдеевки, которые успеют получить паспорт гражданина РФ. Такие люди уже есть, наверняка они проголосуют, — сказал Пушилин.

Как рассказывал ранее заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар, у жителей Авдеевки с гражданством РФ будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в том числе в пунктах временного размещения. По его словам, также предусмотрены и мобильные избирательные участки.

Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Согласно данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения, участие в голосовании точно примут 61% россиян. При этом 13% респондентов заявили о высокой вероятности посещения выборов.