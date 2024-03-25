«Пуля дешевле»: психиатр объяснил призыв россиян вернуть смертную казнь Психиатр Шуров: россияне выступают за смертную казнь из-за жажды возмездия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертная казнь является частью кровной мести, принципа «око за око», она воспринимается людьми как постановка жирной точки в отношении обвиняемого, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, резонансные и необъяснимые вещи вызывают массовый отклик, поэтому люди испытывают справедливое чувство возмездия. Психиатр отметил, что здесь большое значение играет и экономическая составляющая, так как пожизненное содержание обходится чрезвычайно дорого, а пуля — дешевле.

Мы никого не исправляем, ничего не меняем, мы должны на 100% быть уверенными, что это действительно этот человек. Мы должны признавать его неисправимым, крайне опасным для общества и ставить жирную точку. Для общества, когда происходят резонансные, необъяснимые вещи, вызывающие массовый отклик, очень хочется немедленной, желательно для многих публичной казни, чтобы пришел весь город, что закон и справедливость восстановлены. Сейчас эпоха максимально быстрого распространения информации, где вся жестокость видна в моменте. Люди испытывают справедливое чувство возмездия и воздаяния. Есть еще и экономическая составляющая. Пожизненное содержание необычайно дорого, а пуля стоит гораздо дешевле, — сказал Шуров.

Психиатр считает, что террористы или серийные убийцы, которые разрушили судьбы десятков людей, могут заслуживать смертной казни. Шуров отметил, что в данном случае смертная казнь также является мерой защиты общества от таких людей.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после теракта в «Крокус Сити Холле» призвал к «тотальным казням» террористов и репрессиям против их семей. По словам политика, никакие суды и расследования не помогут справиться с угрозой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле.