Пугачева — все. Михалков «похоронил» Примадонну, ее клан повержен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Никита Михалков в интервью рассказал, какая судьба ждет Аллу Пугачеву, если она решится приехать в Россию. В общем, в словах кинорежиссера не прозвучало никакой сенсации. То, что Пугачевой не войти дважды в одну реку, было очевидным, особенно после брошенных ею оскорбительных слов в адрес российского народа. Но, благодаря высокому личному авторитету, Никита Михалков имеет право поставить жирную точку в бесчисленных рассуждениях о дальнейшей судьбе самой певицы и ее клана: «Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было».

В самом деле, каждый месяц, каждый день, проведенный Пугачевой на чужбине и не со своим народом, отдаляет ее от родины. И, возможно, однажды наступит момент, когда она вовсе скроется за горизонтом.

Да и была ли Россия для Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) родиной? Не по месту рождения и фактического проживания. Думаю, до какого-то момента — да. Однако с определенного времени члены многочисленного пугачевского клана стали поглядывать на Запад. Туда, где нас исторически ненавидели и откуда всегда исходили угрозы по отношению к нашей стране.

Не поедет она в Грязи

Сама Алла Борисовна никогда не скрывала своей особой симпатии к Лондону. В 1991 году именно там появился на свет ее старший внук Никита Пресняков. В 2009 году он окончил Нью-Йоркскую киноакадемию и «уходя» от частичной военной мобилизации (утверждают, что пешком пересек границу с соседним государством) перебрался жить в США. За океаном обитает и дочь Примадонны Кристина Орбакайте с семьей. У нее есть квартира в Нью-Йорке и апартаменты в элитном комплексе в Майами. Говорят, самой Алле не слишком подходит климат Кипра и в планах у нее перебраться... Думаете назад в Грязи, в подмосковный замок? Нет, не угадали — в Лондон.

Конечно, вот так просто, одним махом не вычеркнешь Примадонну из истории советской и российской эстрады. Да и самой страны. Все-таки народная артистка оказала влияние на целое поколение. Входила в число 100 самых влиятельных женщин России, а позже и мира. Даже примерила титул «символа русской женщины».

Да, никто и не собирался вычеркивать Аллу Борисовну из памяти. Но ведь очевидно, что сегодня пишется новая история. И, безусловно, каждый выбирает, какое место ему занять в этой летописи, начало которой было положено 24 февраля 2022 года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Каждый может измениться

Понятно, что имя певицы стало в каком-то смысле нарицательным. И когда Никита Михалков предсказывает нам судьбу Аллы Пугачевой, то он подразумевает всех деятелей культуры, которыми с началом СВО, как говорил поэт «овладело беспокойство, охота к перемене мест».

И здесь важно, что кинорежиссер подтверждает право каждого на переосмысление происходящего в стране и со страной. Убеждения, конечно, штука на первый взгляд не очень пластичная. Но под влиянием обстоятельств и работы над собой иногда случаются метаморфозы. Никита Михалков назвал это «движением души» и привел в пример актрису Ирину Горбачеву, переменившую отношение к спецоперации. Почему бы в этой связи нам не вспомнить критиковавшего с первых дней СВО худрука московского Театра наций Евгения Миронова? Всего лишь одна поездка в Мариуполь перевернула сознание актера.

Конечно, у каждого свои обстоятельства. И трудно сравнивать Аллу Борисовну с другими. И не потому, что она «более великая». А потому, что отягощена степенным возрастом, иноагентом-мужем и малолетними детьми.

Но идет время. И Примадонна все больше отдаляется от своей бывшей родины. Не чувствует и не понимает того, что происходит в покинутой ею стране. Ибо невозможно проживать, проходить эти трудные времена на кипрских пляжах и в лондонских пабах. История это доказывала, и не раз.

Понятно, что сейчас все, что связано с ее именем, постепенно будет отторгаться. Уже отторгается. Поэтому и отменяются концерты Кристины Орбакайте. Народ не хочет больше финансировать этот клан. Да, по большому счету, и видеть его здесь, на нашей земле, тоже.

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