Пугачева разводится с Галкиным? Что стоит за ее внезапным возвращением «Устала Алла?» Неожиданное возвращение Пугачевой вовсе не спонтанно

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Кому-нибудь показался приезд Примадонны неожиданным? Лично мне — нет. Целый ряд косвенных признаков возвращения Аллы Борисовны домой не оставлял в этом сомнений. И неожиданным стало лишь то, как быстро это случилось. Одна через погранпост в Псковской области, далее поездом до Москвы (Алла ненавидит летать), и вот она уже бредет по платформе Ленинградского вокзала столицы в кремовой шубе, бейсболке и голубых джинсах.

Конечно, это мир шоу-бизнеса. И не стоило бы придавать особого значения словам унылой песни ее супруга, который в России включен в список иноагентов, исполненной недавно в одном из залов Варшавы: «Кончилась любовь, кончилось все...». Но в таком случае не стоит и придавать значения совместной фотографии семейной четы с невнятной подписью: «Живем дальше». Тем более что вслед за этим немедленно последовала разлука.

Долгое расставание

Хотя не оставляет впечатление, что разлука произошла гораздо раньше, еще на чужбине. Пока ее гиперактивный и гиперболтливый муж нес со сцены всякую чушь в отношении России, Алла проявляла сдержанность и, судя по всему, дальновидность. Таким образом, налицо было параллельное существование, не только чисто физическое (он гастролирует, она скучает при детях), но и в нравственной плоскости. В итоге Максим Галкин — иноагент, а Примадонна спокойно возвращается в Москву.

Сегодня остается гадать, действительно ли это серьезный разлад в отношениях. Впрочем, даже если всем почудилось, что союз звездной пары дал трещину, от этого он не кажется менее странным. Таким он выглядел с самого начала. Вспомните, как не было предела изумлению, когда Алла и Максим объявили, что отныне они муж и жена. Тут уж точно посочувствуешь «влюбленному и безумно одинокому» Филиппу Киркорову.

В общем, налицо был (и таковым остается) какой-то классический мезальянс. И дело не только в разнице в возрасте. И пусть слухи о нетрадиционной ориентации иноагента не найдут подтверждения. Но чувство искусственности происходящего между двумя этими людьми не оставляет. Может быть, это потому, что вся история этого союза уж слишком была напоказ. Каждое событие в их жизни до сих пор напоминает реалити-шоу. Вот поженились, вот строят замок, вот суррогатная мать принесла им двойню, вот детям дали имена, вот обвенчались, вот оставили страну...

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Алла Пугачёва

В поисках тихой гавани

СМИ гадают, с какой все-таки целью вернулась Алла Борисовна? Продать недвижимость и вернуться в пентхаус на Кипре, чтобы «жить дальше»? Или начать подготовку к юбилейным торжествам по случаю приближающегося 75-летия? Но тогда «жить дальше» придется порознь. Конечно, Примадонна понимает, что только в России она могла бы отметить юбилей с размахом. Да и государственная награда ей светит только при условии, что она подправит репутацию за оставшиеся месяцы. Хорошо бы попутно и карму подправить.

Так что не исключено, что речь может идти о разводе с Максимом Галкиным, возможно, фиктивном, чтобы на время дистанцироваться от компрометирующего ее мужа и заодно решить свои материальные вопросы. Как бы то ни было, именно поведение Аллы Борисовны в ближайшее время раскроет ее планы. Думаю, для окончательного возвращения потребуется определенная стратегия, которая в первую очередь будет опираться на обретение новой публичности: выход в люди, интервью, точные взвешенные слова. Возможно, нужно будет совершить какой-то общественно значимый поступок.

В итоге почему бы Примадонне не обрести желанную тихую гавань? Пора бы: возраст почтенный.

А что же муж? «Кончилась любовь, кончилось все», — жалуется Максим Галкин со сцены в польской столице. Почему со сцены? Да потому что шоу должно продолжаться. Что бы ни происходило на самом деле в этой семье.

Читайте также:

Кто заменит уехавшую Пугачеву: в России выбирают новую Примадонну

«Мафия сильна»: Гребенщиков похоронил российский шоу-бизнес

Составлен список резко похудевших российских знаменитостей

ФСБ заинтересовалась звездой сериала «Ольга» из-за слов о России