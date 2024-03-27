Пугачева получит по заслугам: терпение властей закончилось

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Алла Пугачева

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» — как говаривал один знаменитый персонаж. Генеральная прокуратура РФ просит наделить Аллу Пугачеву статусом иностранного агента.

Приходится признать: мы с вами свидетели того, как на наших глазах любимая и бесконечно талантливая певица окончательно переродилась в злобную пенсионерку, ненавидящую свой народ и страну. Статус иноагента заслужить, конечно, гораздо проще, чем звание народного артиста, поскольку дают его не за талант и трудолюбие, а скорее за предательство, в том числе и своих собственных идеалов.

Тех, что проповедовала Примадонна со сцены в течение многих лет, апеллируя преимущественно к женской аудитории, вдохновляя и поддерживая своих многочисленных поклонниц. Признаем, роль сильной, но страдающей женщины мало кому удавалось доносить столь убедительно. Не зря же в период активного творчества ее называли блестящей актрисой.

Чем измерить искренность

Наверное, последней каплей, переполнившей чашу терпения властей, стало красноречивое молчание Аллы Борисовны после трагедии в «Крокус Сити Холле». Похоже, в нужный момент ей не хватило даже артистизма, чтобы выразить отношение к случившемуся и разделить всеобщее горе. По этому поводу есть интересная фраза: «Хуже высокомерного молчания может быть только лицемерное сочувствие».

Но кто измерит степень искренности? Где такой прибор? Вы замечали, что в скорбные минуты прощания всегда находится человек, кто в состоянии произнести важные и необходимые слова? И если в этот момент его голос не дрожит, а слова точны и взвешены, то вправе ли мы упрекать его в недостаточной искренности? Еще здесь важно не забывать, что Алла Пугачева всегда претендовала на то, чтобы быть выразителем общественного мнения. И, что скрывать, часть общества признавала за ней это право. Вот потому-то мы и ждали в дни траура важных слов от певицы. Но, увы!

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А так ли важен статус

Конечно, такое молчание может лишь служить поводом для общественного недоумения и порицания, не более.

Никаких эмоций для наделения «соискателя» статусом иностранного агента не достаточно. При принятии решения будут браться во внимание, к примеру, такие вещи, как иностранное влияние: поддержка, воздействие на физическое лицо «путем принуждения, убеждения и (или) иными способами».

Это если в общих чертах. Даже тот факт, что певица некоторое время назад сама взывала о наделении ее статусом в знак солидарности с мужем, не дает оснований для автоматического включения в этот список.

Впрочем, случится это или нет, не столь важно. А важно то, что Пугачева окончательно утратила связь со своим народом и страной. И новое «звание» артистки могло бы символизировать «признание» ее сомнительных заслуг перед Россией. Только и всего.

Точка невозврата

В случае же наделения Аллы Пугагевой статусом иноагента, скорее всего, будет подведена черта и под дискуссией фанатов на тему «вернется — не вернется». Уж больно обидчивой стала Примадонна. К тому же «рабам» и «холопам» певицу не жаль. Обидно только, что так долго нам пришлось терпеть ее выходки на эстраде и в жизни, прощая то, что другим было не позволено.

Что ж, лед тронулся. Еще недавно можно было рисковать, перепрыгивая со льдины на льдину. Наконец, в последний момент можно было попробовать совершить отчаянный прыжок и успеть. Но сейчас, похоже, это уже бессмысленно. Точка невозврата пройдена, и Алла Борисовна плывет в другую сторону вместе с узким кругом себе подобных изгоев.

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