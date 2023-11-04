Пугачева называет вас рабами. А вы побежите к ней на концерт?

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Алла Пугачева вернулась в Россию. Но как мы должны относиться к этому? Радоваться, что звезды шоу-бизнеса вновь приезжают в нашу страну, или бойкотировать Пугачеву? Своим мнением о вернувшихся с NEWS.ru поделился блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

Не поливай нас грязью

— Есть люди, которые просто испугались и убежали. Ну это нормально. Ты трус, что с тобой делать. Ну убежал. Посидел там молча, как мышь под веником. И прибежал обратно. Какие проблемы? У нас права человека свято блюдутся, есть свобода передвижения. Ты ничего не сделал.

Но есть и другие. Которые убежали и поливали нас грязью. Этим при возращении надо организовать новый формат на федеральных каналах. Садись перед камерой и рассказывай. Может, ты испугался. Возможно, ты был не прав. Покайся публично! Скажи публично: я был не прав.

Как говорил Емельян Пугачев? Прости меня, народ православный! Русские они склонны к прощению. И тебя простят. А после этого твое раскаяние должно обрести деятельную форму. Езжай поближе к фронту, давай концерты, организуй сбор гуманитарной помощи. И опять тебя будут снимать, и опять ты будешь говорить, что ты осознал и теперь поступаешь правильно. Вот оно какое, деятельное раскаяние. Никаких «я тихо сижу как мышь под веником».

Ушел от кормовой базы

— Но есть и третий тип. Вот Гребенщиков (внесен в список иноагентов) сообщает: я принял участие в концерте возле Бранденбургских ворот, собрали 12 млн евро и отправили на помощь Украине. То есть Борис Гребенщиков собирает деньги на убийство русских солдат, наших братьев, сыновей, мужей. Он собирает деньги на убийство русских солдат. Вот это подонок! И надо прекратить трансляцию всяких песен Гребенщикова, прекратить продажи дисков, изъять собственность.

Ты же всем сердцем любил Запад? Вон там и сиди. А здесь у них кормовая база, между прочим. А этот конченый идиот, об уровне интеллекта которого говорит практически все, он взял и от своей кормовой базы убежал. Ну и сиди там на здоровье. Больше у тебя не будет здесь концертов, твои песни здесь крутиться не будут, диски продаваться не будут, книжки продаваться не будут, жилье изымут. Вот здесь государство и должно действовать. Он собирал деньги на убийство наших солдат и продолжает это делать. Вот с такими надо работать с точки зрения уголовного законодательства.

Но каждый случай индивидуален. Ко всем надо подходить разумно, а не «чесом» всех определять. Они не все такие.

Не будет у Пугачевой концертов

— А по поводу Пугачевой хотелось бы в первую очередь обратиться к дорогим зрителям. Вот она вас называет холопами, рабами. А вы побежите к ней на концерт, если вдруг она решит его организовать?

Хотя с концернами у нее больше не получится, это я вам точно могу сказать. Предположим, что вы владелец некого развлекательного учреждения, в котором концерты проходят, а я у вас начальник охраны. И я скажу: минуточку. Она начнет выступать, а там придут не согласные с ее деятельностью. Бросят мешок с дерьмом или распылят слезоточивый газ. Народ ломанется на выход, человек десять затопчут. Отвечать будем мы с вами! И тогда любой скажет: нет, мне такое не надо. Поскольку у нас капитализм. И мы про деньги, а не про убитых. И она никогда выступать не будет.

Второй вариант. Я директор государственного учреждения. Я сразу скажу: до свидания. Мне, госслужащему, это не надо.

Ударить по кошельку

— Еще раз могу сказать. У нас капитализм. Поэтому бить надо по кошельку. Не будет у тебя денег больше в этой стране. Больше не будет. И замок в деревне Грязь даже национализировать не надо. Они его продадут за копейки. Ну и черт с ними!