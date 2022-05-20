Публицист рассказал, какие территории может занять армия России на Украине Публицист Хащин: вооружённые силы России способны занять территории Украины вплоть до устья реки Дунай

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Вооружённые силы России способны занять территории Украины вплоть до устья реки Дунай, заявил публицист и экономист Михаил Хазин в разговоре с ИА SM-News. Контроль над Дунаем даёт выход на Приднестровье, отметил он.

Если мы это делаем, то получаем выход на Приднестровье. То есть берём устье Дуная. Все понимают, что в таком случае будет оказываться сильное влияние на территории вокруг. В середине 19 века из-за попыток Николая I взять устье Дуная под контроль началась Крымская война, — сказал Хазин.

В свою очередь глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что победа России в битве за Донбасс не станет концом спецоперации. Она считает, что в ближайшие два месяца ситуация на территории Украины будет «более непредсказуемая». По мнению Хейнс, в планы российской армии также входит расширение сухопутного моста в Приднестровье и полный контроль над Херсонской областью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал первоочередной задачей на подконтрольных РФ территориях Украины решение социальных вопросов. По его словам, речь идёт об обеспечении жизнедеятельности, а также о социальном обеспечении. Он отметил, что многие районы находятся без света, канализации и воды.