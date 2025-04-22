«Птицы Мадьяра», бои за трупы, подрыв святынь: ВСУ атакуют РФ 22 апреля

Фото: Социальные сети

ВС Украины

За последние сутки российские территории вновь подверглись атакам украинской армии. Войска противника воспользовались пасхальным перемирием для переброски новых сил на фронт. ВСУ отправили в Курскую область более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра». Несколько вражеских вооруженных групп при отступлении из Горнальского монастыря подорвали исторические строения. На Красноармейском направлении в ДНР были убиты наемники из Португалии. Подробности новых ударов Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

Сколько украинских дронов сбили над Россией за сутки

Средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА в трех российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. В частности, пять дронов сбили в Крыму, три — в Белгородской области и два — в Орловской.

«Всего начиная с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на трассе Томаровка — Красная Яруга в результате удара FPV-дрона ВСУ пострадал мирный житель.

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«Медики Ракитянской ЦРБ оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — сказал губернатор.

ВСУ воспользовались пасхальным перемирием для переброски военных

Украинские военачальники воспользовались пасхальным перемирием для переброски новых сил, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами отправились в Запорожскую область.

«Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта», — сказал Рогов.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Источник в российской группировке войск «Север» сообщил РИА Новости, что ВСУ перебросили в Курскую область более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра». По мнению собеседника агентства, таким образом противник пытается удержать позиции. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Источник отметил, что эта группа занимается воздушной разведкой и наносит огневое поражение. Поскольку украинская пехота провалилась, рассыпавшись в Гуево, ВСУ решили укрепить позиции данным подразделением БПЛА, пояснил он.

Португальских наемников ликвидировали в ДНР

Командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф сказал журналистам, что российские бойцы уничтожили наемников из Португалии на Красноармейском направлении в ДНР. По его словам, иностранцы, как правило, вооружены оружием НАТО и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы, уже подгоревшие», — отметил он.

Украинские военные подорвали исторические строения в Горнальском монастыре

Несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подорвали исторические строения, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, обитель получила сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«К сожалению, территория монастыря сильно пострадала. <...> Более того, несколько сбежавших групп вээсушников подорвали исторические строения», — сказал источник.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Он отметил, что противник размещал на территории и в окрестностях монастыря минометные и артиллерийские расчеты. При этом в строениях были оборудованы пункты управления БПЛА и дислоцирован личный состав ВСУ.

Еще один источник в силовых структурах сообщил агентству, что противник предпринял попытку обстрела российских бойцов, которые вывозили тела украинских солдат из окрестностей населенных пунктов Гуево и Николаево-Дарьино в Курской области. Погибших должны были доставить в морги РФ. В Министерстве обороны не комментировали эту информацию.

«Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуево и Николаево-Дарьино в морги», — сказал собеседник. О состоянии солдат не сообщается.

Источник добавил, что ВСУ делают все, чтобы останки солдат не вывезли с поля боя.

Названо число россиян, погибших в результате атак ВСУ за неделю

За неделю жертвами атак украинских солдат в различных субъектах РФ стали 15 мирных жителей, в том числе двое детей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, более 80 человек пострадали.

«Ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — сказал Мирошник.

Посол отметил, что в среднем за сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов. Больше всего пострадавших было зарегистрировано в ЛНР, ДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областях. Мирошник добавил, что во время пасхального перемирия ВСУ интенсивно наносили удары с беспилотников.

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