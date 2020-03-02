https://static.news.ru/photo/5efec7dc-5c7e-11ea-9c91-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи социальных сетей часто выбирают себе в друзья людей, которые не ассоциируются с реальными знакомыми. Это связано с желанием стать популярными через большее количество подписчиков и лайков.

У обмена дружбой ради лайков есть специальный термин — body whore. Это, к сожалению, отображает присутствующие у многих людей комплексы, когда им кажется, что большое количество подписчиков покажет их социальный статус, — заявил заместитель декана факультета психологии МГУ Александр Рикель.

Старший научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института психологии РАН Анастасия Воробьёва отмечает, что люди подбирают себе окружение, которое разделяет их взгляды, игнорируя альтернативные точки зрения. Она подчеркнула, что доверяя незнакомым людям в социальных сетях, есть высокий риск столкновения со сталкингом, кибербуллингом и мошенничеством, сообщает «Профиль».

Ранее NEWS.ru писал, что россияне стали тратить больше денег на сайтах знакомств. Основной рост трат происходил за счёт женщин, мужчины больше экономили на интернет-общении.