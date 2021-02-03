Психолог рассказал, почему на митинги ходят одни дети

https://static.news.ru/photo/43b40db2-6604-11eb-975f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К массовому участию в митингах молодёжь подталкивает юношеский максимализм и желание принять участие в интересном и эмоциональном действии, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат психологических наук Андраник Сулейманян.

Любая молодёжь — это юношеский максимализм, желание принять участие в интересном и эмоциональном действии. Особенно в карнавальном стиле — вы, наверное, видели, что многие рисуют всякие, как им кажется, остроумные лозунги. Они считают, что можно всё изменить за один день, не понимают, что «шапка Мономаха» очень тяжела и очень трудно быть правителем, тем более ответственным за всю страну. Если брать в массе — то они не склонны к глубоким размышлениям, в отличие от молодёжи советского времени. Кроме того, многие из них сторонники так называемой «либеральной идеологии», которую критикуют все государственные СМИ, — рассказывает Сулейманян.



Также кандидат психологических наук утверждает, что многие не видят перспектив для своего развития, к тому же молодые люди более внушаемые и легко попадают под чужое влияние.

По его словам, для русской ментальности лидером является тот, кто посмел бросить вызов царю.

В психологии это называется «коллективными представлениями». Например, для некоторых народов лидером должен быть обязательно видный мужчина, демонстрирующий силу, в том числе и физическую. Для русского народа исторически правдоискатель, посмевший бросить вызов царю, — это очень достойный человек. Это на языке психологии — «архетип» или «коллективное бессознательное», — заключил Сулейманян.



Ранее NEWS.ru писал о том, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила о задержании несовершеннолетних на митингах в Москве.