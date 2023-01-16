Психолог объяснила неприязнь россиян к принцу Гарри Психолог Паустовская: неприязнь россиян к принцу Гарри обусловлена его отношением к семье

Фото: Piero Nigro / Alto Press/Global look press

Принц Гарри

Причина неприязни россиян к принцу Гарри обусловлена его отношением к семье и тем, что он демонстрирует внутрисемейные конфликты в публичном поле, рассказала «Слову и Делу» семейный психолог Инна Паустовская, комментируя выход книги принца «Запасной» со скандальными подробностями его жизни. В России считают, что не стоит «выносить сор из избы», тогда как сын короля Великобритании показывает общественности максимум «грязного белья», отметила эксперт. По ее словам, в России родственные связи играют большое значение, так как здесь нередко несколько поколений проживают под одной крышей.

В первую очередь россияне оценивают личность принца, его поступки, человеческие качества. Как он отзывается о брате, отце и других членах королевской семьи. В России родственные связи все же имеют большое значение, когда несколько поколений проживают под одной крышей, — подчеркнула Паустовская.

Психолог отметила, что негативное отношение россиян к принцу Гарри может быть обусловлено и его циничным отношением к убийствам людей в Афганистане, так как Россия имеет собственный опыт ведения боевых действий в этой стране. Также на отношении российских граждан к личности сына Чарльза и Дианы повлиял скандал с его появлением на вечеринке в нацистской форме — для россиян гитлеровская символика неприемлема и вызывает резкий негатив, объяснила эксперт.

Автобиография принца Гарри Spare («Запасной») ранее стала самой продаваемой научно-популярной книгой в Великобритании. В первый же день из книжных магазинов выкупили около 400 тысяч экземпляров. Младший сын короля Британии дал три интервью перед выходом мемуаров. Последнее вышло в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC.