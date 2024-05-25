Психические отклонения, склад оружия: подробности о стрелявшем в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 25 мая, в Санкт-Петербурге спецназ Росгвардии взял штурмом квартиру мужчины, который устроил перестрелку с полицией и напал на местных жителей. Что известно о происшествии, кем оказался стрелок, кто пострадал?

Что произошло в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в магазине в ходе бытового конфликта мужчина ранил из травматического пистолета человека, после чего ушел к себе на съемную квартиру, которая расположена на Народной улице. К нему прибыли сначала сотрудники полиции и наряд вневедомственной охраны Росгвардии, после чего рецидивист открыл по ним стрельбу. На место вызвали СОБР и оцепили территорию. С рецидивистом велись переговоры о сдаче, но безуспешно, пишет депутат.

«На место были вызваны сотрудники СОБРа ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти. Территорию оцепили, а всех жильцов соседних квартир эвакуировали (его однокомнатная квартира находится на восьмом этаже). С рецидивистом неоднократно велись переговоры о сдаче, но безуспешно», — рассказал парламентарий.

После чего по решению ответственного от ГУ МВД по Северной столице был начат штурм, добавил депутат.

«Спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты. Хотя преступник попытался открыть встречный огонь, в результате высокопрофессиональной работы СОБРа — он был нейтрализован и задержан. Никто из участвовавших в операции не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Следственного комитета и прокуратуры нашли в квартире злоумышленника два пистолета и два обреза.

Что известно о стрелке и психических отклонениях у него

Хинштейн сообщил, что стрелял 59-летний неоднократно судимый мужчина. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что «стрелок — уроженец [Чеченской] Республики, а в середине 90-х проходил по уголовному делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах».

На информацию о том, что стрелявший является уроженцем Чечни, в своем канале отреагировал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей... Поэтому убедительная просьба не распространять слухи или сплетни о действиях психически нездорового человека. Здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме».

С места перестрелки выступил руководитель представительства главы ЧР в СЗФО Алаш Оздамиров.

«Лечи мы все, земляки, проживающие в Петербурге, знаем. Это человек, страдающий рядом тяжелых заболеваний, в том числе и психическими отклонениями, он неоднократно проходил лечение в психоневрологических учреждениях. На сегодняшний день страдает такими тяжелыми заболеваниями, как диабет, онкология, и эти прогрессирующие заболевания довольно-таки сильно, по отзывам всех тех, кто общался с ним, его мучили. Видимо, эта болезнь и дала такие отклонения в его поведении», — рассказал он на видео.

Дудаев и Оздамиров призвали СМИ и соцсети не распускать слухи, что инцидент может быть связан с терроризмом.

Есть ли пострадавшие, убитые

По данным 78.ru, нападавший, увидев полицейских, забежал в свою квартиру и забаррикадировался там. Издание сообщило, что он успел выстрелить в одного из сотрудников.

«Пуля прошла по касательной и не повредила жизненно важные органы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, внутри квартиры также находилась женщина, скорее всего, жена подозреваемого, которую он взял в заложницы. Соседи рассказали «Фонтанке», что супруги уже давно жили вместе, они характеризуют их положительно.

Полицейским удалось вывести из квартиры женщину.

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