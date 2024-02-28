По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, за последний год более 100 тысяч преступлений в России было совершено против несовершеннолетних. Уполномоченная по правам ребенка также сообщила, что в стране растет количество преступлений сексуального характера в отношении детей. Кто такой педофил, можно его вылечить и всегда ли нужна кастрация? На эти вопросы ответил врач-психиатр Михаил Тетюшкин. Также врач рассказал, как понять, что к ребёнку приставали, как помочь жертве, что делать, если произошло самое страшное. В подкасте «Надо разобраться» поговорим на эту тяжёлую тему.