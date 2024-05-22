«Прозрачная задача»: эксперт раскрыл, зачем РФ меняет границы на Балтике Эксперт Сивков: границы на Балтике изменят, чтобы доставлять грузы в Калининград

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минобороны РФ предложило изменить морские границы в Балтийском море, чтобы создать благоприятные условия для транзита грузов в Калининградскую область, сказал NEWS.ru капитан I ранга Константин Сивков. По его словам, задача «совершенно прозрачна», но эта цель не единственная.

Необходимо также создать благоприятные условия для действий нашего флота в случае необходимости ведения боевых действий, — уточнил он.

По его словам, это вопрос изменения территориальных вод РФ. Россия не предъявляет территориальных претензий странам НАТО в Балтийском регионе, подчеркнул эксперт.

Мы имеем полное право так поступать, корректировать границы. Процедура принятия документа будет длительной. Это все нужно обосновать, провести через различные институции, в том числе Организацию Объединенных Наций, и так далее. Это будет непросто, но сделать это необходимо, — сказал Сивков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Минобороны РФ об обновлении российских границ в Балтийском море не имеет политической подоплеки. Он добавил, что уровень конфронтации, особенно в данном регионе, требует от российских ведомств соответствующих шагов для обеспечения безопасности страны.