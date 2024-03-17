Проводы зимы в Москве: как отметили Масленицу в столичных парках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленица в Измайловском кремле

Воскресенье, 17 марта, станет последним днем Масленой недели в России. Жители Москвы провожают зиму в столичных парках. Главными атрибутами праздника по традиции являются чучело Масленицы, катание на санях и народные гулянья, подкрепленные ожиданием весны и скорого тепла.

Так, накануне в музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошла Арт-Масленица, в рамках которой сожгли самое высокое в стране чучело. Размер конструкции превысил 15 метров, а на ее создание у организаторов ушло три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Празднование традиционно прошло с размахом: дети и взрослые соревновались в перетягивании каната, метали валенки. Также гостям показали барабанное шоу.

В арт-парке «Никола-Ленивец» 16 марта сожгли так называемую черную гору. Символизирующий переход от зимы к весне 22-метровый вулкан собирали в течение трех месяцев усилиями 20 человек. Конструкцию создали из сена, березовых веток, еловых столбов и верхушек деревьев. Организаторы описали свое представление следующим образом: «Пылающая лава уничтожит все плохое на своем пути, а очищающий огонь согреет и даст место чему-то новому». Перформанс повторил реальное извержение вулкана с дымом, искрами и пеплом из кратера.

Кроме того, гулянья по случаю Масленицы проходят в эти дни и в Измайловском Кремле. Программа мероприятий расписана на оба выходных дня — 16 и 17 марта. Накануне там состоялся чемпионат национальной кухни «Юниорская битва кулинаров», а также розыгрыш призов для гостей, цирковое представление и кулачные бои. Праздник завершился сожжением чучела.

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