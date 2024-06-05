«Провоцируют — мы не ведемся»: Сладков призвал дождаться лета в зоне СВО Сладков: контрнаступление армии России не началось

Военкор Александр Сладков поделился впечатлением, что Запад затягивает конфликт на Украине, давая ВСУ ровно столько помощи, чтобы страна не рухнула и не спровоцировала Россию на «нестратегические» убойные методы. В своем Telegram-канале он написал, что армия России не идет вперед, контрнаступление не началось. Сладков призывает ждать от ВС РФ летних активных действий, он ни один участок фронта не видит бесперспективным. Минобороны РФ оценку Сладкова не подтверждало.

И мы не идем вперед. Уже лето, а наше предполагаемое контрнаступление не началось. Бережем передовые части, бережем резервы. Хотя движение вперед все-таки дает санитарную и безвозвратную убыль людей. Нас провоцируют — мы не ведемся, — пишет военкор.

Пока что ВС РФ находятся в «боевой паузе», отметил Сладков. По его мнению, армия «крепчает», экономика «растет помаленьку».

Бойцы ВС РФ взяли под контроль более 20 населенных пунктов в мае 2024 года. Всего это более 330,5 квадратного километра, из которых 221,3 — на севере Харьковской области, еще 109,2 — в остальных регионах. На каких направлениях это произошло, о каких населенных пунктах идет речь, какую территорию заняла армия России — в материале NEWS.ru.