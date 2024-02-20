Стало известно о масштабной проверке дорожных камер по всей России Генпрокуратура поручила проверить места установки дорожных камер по всей России

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Генеральная прокуратура России поручила региональным прокурорам и управлениям ГИБДД провести масштабную проверку мест установки дорожных камер по всей России, сообщается на сайте надзорного ведомства. Целью планируемых мероприятий является исключение использования комплексов фотовидеофиксации не по назначению.

В целях исключения фактов использования комплексов фотовидеофиксации не по целевому назначению Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокурорам регионов в 2024 году совместно с органами Госавтоинспекции провести ревизию мест их расстановки, — говорится в сообщении.

Ведомство также поделилось итогами проверки систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения по всей стране. Выяснилось, что в 2023 году число комплексов видеофиксации на дорогах выросло на 8,4% и составило 29,2 тысячи. C их помощью в прошлом году было вынесено более 220 млн административных штрафов — на 20% больше, чем годом ранее.

При этом отмечается, что камеры фотовидеофиксации позволили отменить почти две тысячи незаконных постановлений о привлечении к ответственности за нарушение правил дорожного движения. При этом число нарушителей, которым удалось избежать ответственности из-за некачественно изготовленных фотоматериалов, составило около трех тысяч.

Ранее уже сообщалось, что камеры на российских дорогах становятся с каждым днем все умнее. Еще не так давно водители были уверены, что они могут ловить только за скорость или за движение по выделенной полосе. Однако современные камеры, которые представляют собой полноценные интеллектуальные комплексы, могут фиксировать почти любое нарушение ПДД.