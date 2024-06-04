Провал мисс Болгария, проверка Макаревича, трусы Бузовой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Социальные сети

Елизавета Кравец, Андрей Макаревич, Ольга Бузова

Модель украинского происхождения Елизавету Кравец лишили звания «Мисс Болгария», Следственный комитет России начал доследственную проверку музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в Госдуме задумались о дресс-коде для артистов после выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему украинку лишили титула и короны «Мисс Болгария»

Девушка украинского происхождения Елизавета Кравец потеряла титул «Мисс Болгария», завоеванный в 2023 году. На своей официальной странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) организаторы конкурса сообщили, что пришли к такому решению из-за невыполнения участницей конкурса обязательств, а также ее участия в деятельности, противоречащей ценностям конкурса.

«Глава организации „Мисс Болгария“ с сожалением объявляет, что он решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», — говорится в заявлении.

Организаторы не уточнили, за что конкретно Кравец лишили короны, однако, как подчеркивается в публикации, эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу национального конкурса красоты. Теперь девушке запрещено использовать титул «Мисс Болгария», в том числе в социальных сетях и в финансовой корреспонденции. Титул «Мисс Болгария» будет носить первая вице-мисс Илиана Борисова.

По данным местных СМИ, Кравец родилась в Израиле, переехала в Болгарию в возрасте семи лет. Известно, что ее мать болгарка, а отец наполовину еврей, наполовину украинец. Пресса пишет, что Елизавета является 12-кратной чемпионкой Болгарии по спортивным танцам и занимает седьмую строчку в мировом рейтинге.

Кроме того, в августе 2023 года модель победила в конкурсе красоты «Мисс Варна». Также по информации СМИ, девушка связана романтическими отношениями с блогером и основателем собственного бренда одежды Атанасом Пельтековым.

Фото: Социальные сети Елизавета Кравец

Трусы Бузовой взволновали общественность

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений, передает ТАСС. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — отметила Филатова.

Инициатива депутата последовала за жалобами пользователей социальных сетей на откровенный наряд Ольги Бузовой. Исполнительница появилась на открытии VK Fest 2024 в парке «Ватан» 1 июня. Там она поздравила гостей фестиваля с Международным днем защиты детей, однако некоторые сочли ее образ не соответствующим празднику. Обращение граждан уже изучают сотрудники Управления Следственного комитета РФ в Башкирии, передает РИА Новости.

«Сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей, в Следственном управлении приняты», — рассказали журналистам в ведомстве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Идею Филатовой поддержал и первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.

«Я не знаю, нужна ли здесь законодательная инициатива. Стоит посмотреть уже действующий свод законодательства. Мне кажется, в сфере ограничения детей от пагубного влияния существует довольно большая нормативная база. Мы, полагаю, сможем найти там подходящие формулировки. Сейчас речь идет скорее о правоприменении. Для меня также не совсем очевидно, что подобной проблемой должно и может заниматься Министерство культуры. Но проработать требования к одежде артистов, используемой на мероприятиях с участием детей и подростков, нужно. Сама идея правильная, и это давно следовало бы сделать», — сказал Шолохов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала «голой» вечеринкой выступление певицы Ольги Бузовой в кожаных трусах в Уфе в День защиты детей. Она выразила солидарность с возмущенными поведением артистки жителями региона. По словам Мизулиной, откровенный костюм исполнительницы мог разозлить и спровоцировать живущих в регионе верующих.

«Я не вижу никакой разницы между нашумевшей „голой“ вечеринкой и выступлением в таком образе в День защиты детей. Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны, идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. <...> Зачем так провоцировать людей?» — выразила свое отношение к образу Бузовой Мизулина.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Негативное отношение к ситуации также высказал депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров. Он в своем Telegram-канале выразил сомнение в адекватности артистки из-за того, что она предстала на сцене перед юными зрителями в откровенном наряде.

«Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?» — задался вопросом депутат.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru предложил Бузовой отправиться на Северный Кавказ после ее выступления на VK Fest. По его мнению, всем артистам, которые «пропагандируют западную культуру» в России, будет полезно отправиться туда «для обмена опытом», так как «народ устал смотреть на извращенцев».

«Я бы посоветовал Бузовой, Киркорову, Билану, вот этим артистам, которые нам сегодня пропагандируют западную культуру в нашей стране, съездить на Северный Кавказ. Я там работал, знаю их культуру. Там ни один артист себе никогда не позволит, заслуженный артист, выйти на сцену голым, тем более перед детьми, приехать на „голую“ вечеринку», — сказал Бородин.

Сама Ольга Бузова извинилась за откровенный костюм. Артистка подчеркнула, что всегда выбирает яркие сценические образы и ей жаль, если ее наряд кого-то оскорбил.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Виталий Бородин

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала Бузова.

Телеведущая добавила, что считает Уфу прекрасным городом, в котором живут замечательные жители. Она призвала их всегда оставаться именно такими.

Почему СК заинтересовался Макаревичем

Следственный комитет России начал доследственную проверку после разговора музыканта Андрея Макаревича с пранкером, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Создателя группы «Машина времени» проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

«В настоящее время в отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — заявил собеседник ТАСС.

Решение о начале проверки принято после скандальных высказываний Макаревича в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Они позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с пранкерами создатель группы «Машина времени» пожелал Украине победы и пообещал устроить «бешеный концерт» в первый же день после ее достижения.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Андрей Макаревич

Исполнитель также не исключил, что поможет ВСУ в будущем. Говоря о возвращении в Россию, Макаревич признался, что не собирается этого делать и чувствует себя в Израиле как дома. Музыкант напомнил, что почти два года не был в России и не испытывает «никакого желания» там оказаться. Артист поделился опасениями насчет такой затеи. По его мнению, это может «очень сильно сыграть в обратную сторону».

Юрист и правозащитник Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru допустил, что Макаревичу за разговор с пранкерами может грозить тюремный срок. Эксперт подчеркнул, что по статье 280 УК РФ артиста могут приговорить к штрафу от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительным работам сроком до четырех лет или к лишению свободы сроком до четырех лет.

«По статье 280 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительных работ сроком до четырех лет, либо лишения свободы до четырех лет», — пояснил Салкин.

При этом, как уточнил юрист, телефонный разговор с пранкерами навряд ли можно рассматривать как публичные призывы к экстремистской деятельности. Эксперт пояснил, что обмен мнениями произошел в частном телефонном разговоре.

«Разговор с пранкерами не может рассматриваться как публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, так как отсутствует признак публичности, так как обмен мнениями производится в частном телефонном разговоре», — заключил Салкин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован)

Представитель Андрея Макаревича рассказал, что не слышал о доследственной проверке в отношении музыканта. В беседе с РИА Новости он отметил, что также не в курсе, знает ли о проверке сам артист.

«Я, например, услышал об этом от вас. Знает ли он — я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно», — сказал собеседник.

Представитель певца добавил, что сейчас у Макаревича проходит европейский тур «Машины времени», посвященный 55-летнему юбилею группы. 4 июня коллектив едет в Барселону, где завтра у них будет еще один концерт, подчеркнул собеседник.

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