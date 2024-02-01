«Провал и дипломатическое гопничество»: политолог об иске Киева в ООН Политолог Сеитова: вердикт суда ООН по иску Киева стал большим провалом

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Решение Международного суда ООН, который отклонил большинство претензий Украины к РФ, стало большим провалом для Киева, заявила РИА Новости политолог Эльвира Сеитова. По ее словам, Украина пыталась проводить политику «дипломатического гопничества», однако вновь потерпела неудачу.

Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле «дипломатического гопничества». Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями. Не стал исключением и процесс «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге, — заявила Сеитова.

Политолог добавила, что вердикт суда можно считать новой тенденцией, которая характеризуется отрезвлением от Украины. Она также выразила благодарность крымским экспертам, которые приняли участие в сборе свидетельских показаний. МИД в свою очередь проявил безупречный профессионализм, указала она.

Это еще раз говорит о том, что вместе мы можем разбивать любые стены пропаганды и лжи, — констатировала Сеитова.

Ранее суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Украины к РФ по вопросу финансирования терроризма и расовой дискриминации в Крыму. Председатель суда Джоан Донохью заявила, что Россия лишь частично виновна в нарушении международных конвенций.