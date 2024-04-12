Протоирей высказался о планах Эстонии признать РПЦ террористической Протоирей Ильичев назвал безумием планы Эстонии признать РПЦ террористической

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Планы Эстонии признать Русскую Православную Церковь террористической являются «абсолютнейшим безумием», заявил протоирей Дмитрий Ильичев. Комментируя ситуацию «Радио 1», священник подчеркнул, что разжигание вражды на религиозной почве приводит к катаклизмам.

Говорить, что Московский патриархат является террористической организацией — это абсолютнейшее безумие. Честно нужно сказать, что как только начинается разделение и разжигание вражды на религиозной почве, после этого начинаются страшные катаклизмы, потому что тем самым политики теряют поддержку своего же народа, — пояснил протоирей.

Ильичев отметил, что Эстонская Православная Церковь (ЭПЦ) тесно связана с РПЦ. По его словам, православие имеет свои корни, политики просто не смогут перечеркнуть историю. Он считает, что власти Эстонии продвигают двойные стандарты, так как православные храмы продолжат работать.

Эти громкие лозунги и высказывания о том, что РПЦ является террористической организацией — это либо безумие, либо очень серьезно продуманная провокация, которая рассчитана на разжигание вражды в своем же народе, — заключил протоирей.

Ранее стало известно, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс планирует предложить парламенту страны (Рийгикогу) признать террористической организацией Московский патриархат. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда.