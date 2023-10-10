«Становится жалко противника»: российский солдат о попытках наступления ВСУ Российский солдат заявил о больших потерях ВСУ в районе Купянска

Фото: МО Украины

Попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины со стороны Купянска оказались безуспешными, противник несет большие потери, рассказал командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь в комментарии РИА Новости. По словам военнослужащего, командование ВСУ бросает свои подразделения на российские позиции, не жалея личный состав. Подобные решения вызывают у Медведя жалость к противнику.

Операции все непродуманны, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, «на мясо». [Личный состав ВСУ] расстреливается, становится просто жалко противника — человеческие жизни, — рассказал он.

По данным разведки, на которые сослался военный, украинские подразделения испытывают острую нехватку тяжелой военной техники, что осложняет проведение контрнаступательных операций. По словам Медведя, большая часть бронемашин ВСУ своевременно выявляется и уничтожается.

Как сообщалось ранее, российская армия успешно отразила атаки Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова, противник попытался прорваться в районе населенного пункта Новодонецкое, однако по его подразделениям были нанесены артиллерийские удары.