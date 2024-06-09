«Противник выдыхается»: успехи армии России в зоне СВО к утру 9 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше. Что об этом известно, каких успехов ВС РФ достигли к утру 9 июня?

Что Балицкий сказал о бойцах ВСУ

Губернатор Запорожской области пояснил, что Киев перешел почти по всем направлениям к обороне и уже сдал Крынки и Работино.

«То есть, противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», — сказал Балицкий.

Он добавил, что украинский солдат не мотивирован и не понимает, за что воюет. Балицкий отметил, что «татуированных нациков», которые восемь лет убивали людей в Донбассе, почти не осталось. По его словам, единицы «полицайствуют» в заградотрядах.

Губернатор Запорожской области также считает, что ни Зеленскому, ни его друзьям-олигархам Украина как страна не нужна. По мнению Балицкого, они выполняют команды зарубежных начальников и им плевать, сколько украинцев погибнет.

Что известно об уничтожении дотов ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили долговременные огневые точки (доты), живую силу и технику Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов подразделения беспилотной авиации группировки войск „Восток“ уничтожили выявленные долговременные огневые точки ВСУ, личный состав и технику противника на Южно-Донецком направлении специальной военной операции», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что на счету отряда ударных дронов группировки войск «Восток» сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей. Бойцы круглосуточно ведут разведку на линии боевого соприкосновения, выявляют опорные пункты противника, а также огневые позиции вражеской артиллерии и боевой техники. Благодаря умелым действиям операторов противник боится выходить из укрытий, но и российским расчетам приходится соблюдать осторожность и скрытность, ведь они сами входят в число приоритетных целей врага.

Как российская авиация поразила 10 опорников ВСУ

Армейская оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» поразила за сутки более 10 опорных и два пункта временной дислокации украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Стельмаховка (Луганская Народная Республика), Торское и Серебрянка (Донецкая Народная Республика), сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«Ударами армейской оперативно-тактической авиации нанесено поражение по более 10 опорным и двум пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское и Серебрянка», — сказал Шаров.

Что известно об уничтожении огневой точки ВСУ

Механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба сообщил, что танкисты батальона «Казань» 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп.

«С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника», — сказал Коба.

По его словам, экипаж ранее участвовал в боях в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

«Украинцы наступали, я сделал четыре выезда, много пораженных целей, живой силы не сосчитать вообще. В пятый выезд меня поджидал дрон-камикадзе, подбил меня. Ранение в колено [у меня], у моего товарища тоже, но у него было посерьезнее. И вот это самый запоминающийся момент: я вытащил человека на себе со сломанной ногой», — рассказал танкист.

Как был ликвидирован минометный расчет ВСУ

Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», выполняя огневую задачу, уничтожили минометный расчет противника, наносивший огонь по передовым позициям российских вооруженных сил в зоне спецоперации.

«Минометный расчет ВСУ был обнаружен разведчиками в лесополосе во время работы по передовым позициям ВС РФ, противник вел беспокоящий огонь из миномета калибра 120 миллиметров», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что при слаженной работе артиллерийских корректировщиков и расчета орудия МТ-12 «Рапира», огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием, что и подтвердили кадры объективного контроля.

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