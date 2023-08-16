Против Red Wings возбудили уголовное дело из-за оказания небезопасных услуг

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Западное межрегиональное управление следственного управления на транспорте возбудило уголовное дело против авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК России, причиной такого решения стало ненадлежащее оказание услуг при перевозке пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Было установлено, что 13 августа сотрудники авиакомпании, ответственные за техническую эксплуатацию самолетов, приняли решение о перевозке 406 пассажиров по маршруту Анталья — Москва вопреки неполадкам, выявленным в системе кондиционирования. По версии следствия, это создало угрозу безопасности жизни или здоровья пассажиров.

Как сообщалось ранее, туристы из Екатеринбурга застряли в местном аэропорту Кольцово на двое суток. Причиной стала задержка рейса Red Wings, который должен был вылететь в Анталью 13 августа. Аналогичная ситуация произошла и с екатеринбуржцами, которые находятся в Турции.