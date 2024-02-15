«Против общего врага»: в Северной Корее рассказали об отношениях с Россией Посол КНДР: Москва и Пхеньян успешно противодействуют внешним угрозам

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Син Хон Чхоль

Россия и Северная Корея успешно противодействуют угрозам со стороны общего врага, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на торжественном приеме по случаю 82-летия со дня рождения экс-главы республики Ким Чен Ира. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, страны будут укреплять взаимную поддержку.

Сегодня КНДР и РФ, идя в русле исторических традиций совместной борьбы против общего врага, отважно противодействуют военным приготовлениям и угрозам со стороны внешних сил и укрепляют взаимную поддержку и солидарность в усилиях по защите национальной безопасности, мира и достоинства, — сказал Чхоль.

Он подчеркнул, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию осенью прошлого года помог «укрепить узы дружбы» с российским президентом Владимиром Путиным и россиянами. Посол добавил, что Пхеньян остается сторонником вывода отношений двух стран на новый уровень путем выполнения достигнутых договоренностей.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что регулярное авиасообщение между Россией и КНДР будет возобновлено в ближайшее время. По его словам, сейчас этому препятствуют противоковидные ограничения. Дипломат предположил, что их полностью снимут в ближайшие месяцы.

Мацегора добавил, что у властей Северной Кореи имеются планы по развитию туристических программ. По его словам, страна богата удивительными по красоте местами, которые могут привлечь внимание россиян.