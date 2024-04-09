Военкор Сладков предупредил об украинском терроризме после победы РФ в СВО

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков предположил в своем Telegram-канале, что НАТО после победы России в СВО будет набирать военнослужащих ВСУ для «профессионального терроризма». По его мнению, Альянс будет готовить их на своих базах и использовать против РФ.

Подчеркиваю, я не имею в виду украинцев в качестве народа-террориста, нет и нет. Я не имею в виду мщение семей, потерявших своих родных. Я имею в виду профессиональных террористов, которых спецслужбы стран НАТО будут набирать среди непримиримых военнослужащих ВСУ, — предположил Сладков.

Военкор выразил уверенность, что российские спецслужбы и антитеррористические организации смогут справиться с этой угрозой. Он считает, что главное для России в борьбе с терроризмом, который будет поддерживаться Западом, — единство общества.

Ранее Сладков опубликовал видео из казармы батальона «Невский». Он рассказал, что у бойцов нет вечерних проверок, подъемов или отбоев, поскольку у каждого добровольца свой график службы и отдыха. Несмотря на сложность и опасность работы в зоне боевых действий, желающих вступить в ряды «Невского» много.