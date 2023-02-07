Против экс-сотрудницы РБК завели дело о дискредитации армии Журналистку Юлию Старостину заподозрили в дискредитации ВС РФ

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Административное дело против журналистки и организатора волонтерской помощи беженцам из Донбасса Юлии Старостиной поступило в Тверской районный суд Москвы. Журналистку подозревают в дискредитации ВС РФ. Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте столичных судов. При этом сама Старостина уже заявила РБК, что приостановит волонтерскую деятельность, но продолжит журналистскую работу.

Я узнала о возбуждении дела против меня, увидев карточку на сайте Мосгорсуда. Советую всем мониторить там свою фамилию. Пока нет ясности, что именно привлекло внимание государства и стало поводом для давления, — сказала журналистка.

Юлия Старостина ранее занимала должность заместителя руководителя отдела экономики в РБК, писала для The Bell (признан в России иноагентом), «Проекта» (признан в России нежелательной организацией) и «Медузы» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией).

Журналистка начала заниматься волонтерской деятельностью с апреля 2022 года. Она собирает гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса и отвозит ее в пункты временного размещения.

Ранее глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Госдума рассмотрит проект поправок о расширении ответственности за дискредитацию ВС России. По его словам, в случае принятия поправок граждан России будут судить в том числе за дискредитацию добровольцев, участвующих в военной операции на Украине. Депутат подчеркнул, что ранее с подобным предложением к нему обратился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.

Также стало известно, что правоохранительные органы открыли административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против читателя паблика «Лентач» в соцсети «ВКонтакте» из-за репоста. Отмечается, что пользователь сделал репост в феврале прошлого года, однако дело возбуждено только сейчас.